Украинцев заинтересовало, с чем Шольц приехал в Киев.

Канцлер Германии Олаф Шольц очень коротко ответил, что в серебристом чемодане находились его личные вещи первой необходимости.

Как передает корреспондент УНИАН, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским у Шольца спросили о том, что он привез с собой в Киев в серебристом чемодане, потому что соответствующие фото этого чемодана вызвали общественный интерес у украинцев.

"Насколько подробно вы это хотите знать?", - переспросил Шольц.

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Эти слова канцлера вызвали смех у присутствующих.

"В общем такие вещи, которые берут в дорогу. То, во что нужно переодеваться... ну то, что нужно", - ответил Шольц.

Как известно, в интернете распространяется много мемов с тем, как Шольц в Киеве шагает с серебристым чемоданом.

Шольц приехал в Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Киев с неожиданным визитом. Как заявил Шольц он хотел выразить солидарность с Украиной и заверил, что Германия "останется самым сильным сторонником Украины в Европе" и пообещал дополнительные поставки оружия.

По некоторым данным Шольц и Зеленский в конфиденциальной обстановке обсудят, как украинский президент оценивает ситуацию, на что готовы он и его страна.

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