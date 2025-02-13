Кабинет министров назначил Сергея Кислицу первым заместителем министра иностранных дел Украины. Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на соответствующее распоряжение Кабмина №110 от 12 февраля.
Отмечается, что ранее Кислица был постоянным представителем Украины при ООН.
Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кислицу с должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Содружестве Багамских Островов и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству.
Ранее, 5 ноября, Зеленский в вечернем обращении заявил, что обсудил с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой кадровые изменения в дипломатическом секторе. Он отметил, что готовятся замены и назначения.