Ранее Кислица был постоянным представителем Украины при ООН.

Кабинет министров назначил Сергея Кислицу первым заместителем министра иностранных дел Украины. Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на соответствующее распоряжение Кабмина №110 от 12 февраля.

Отмечается, что ранее Кислица был постоянным представителем Украины при ООН.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кислицу с должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Содружестве Багамских Островов и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству.

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Ранее, 5 ноября, Зеленский в вечернем обращении заявил, что обсудил с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой кадровые изменения в дипломатическом секторе. Он отметил, что готовятся замены и назначения.

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