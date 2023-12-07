Санкции введены против 185 физических лиц и 181 юридического лица за поддержку российской агрессии против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительных мер (санкций)" против физических и юридических лиц из Российской Федерации.

Об этом говорится в указе главы государства №813/2023 от 7 декабря. Ограничительные меры были предложены Службой безопасности Украины.

В частности, санкции введены против 185 физических лиц. Подавляющее большинство из них-это граждане РФ. Но среди них еще есть лица с двойным или множественным гражданством, в том числе Украины. Также санкции введены против одного гражданина Узбекистана и одного гражданина Германии.

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Под санкции попали генеральный директор "Ульяновский автомобильный завод" Адиль Ширинов, директор Луганского авиаремонтного завода Александр Варич, директор ООО "Аэроскан" Александр Стороженко, заместитель премьер-министра-министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов, президент Группы компаний "Северо-Западная Лаборатория" Алексей Куневич (имеет гражданство Украины и РФ) и другие руководители предприятий и компаний, которые привлечены к поддержке развития возможностей и удовлетворения потребностей российской армии.

Кроме того, в санкционном списке есть лица, приближенные к лидеру Чечни Рамзану Кадырову.

В то же время, санкции введены против 181 юридического лица. Подавляющее большинство из них имеют российскую регистрацию, но и также отдельные компании имеют регистрацию а таких странах как Узбекистан, Казахстан, Швейцария, Латвия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Молдова и Иран, а также в оккупированном Крыму.

Среди них есть компании военно-промышленного комплекса, производители различного электронного оборудования и компонентов, производители компьютерного оборудования, производители гидравлического оборудования, компании по развитию промышленности, компании по металлообработке, строительству турбин и парогазовых блоков, проектированию, строительству и восстановлению летательных аппаратов и другие.

Также определено, что срок применения ограничительных мер для одних лиц - 10 лет, а для других - 5 лет.

Санкции предусматривают блокирование активов, полное прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны и другие мероприятия.

Санкции против России - последние новости

Экономические санкции против РФ со временем набирают силы, их действие начинают испытывать рядовые россияне. Почти после двух лет полномасштабной войны последствия западных санкций в сочетании с растущими издержками наконец начинают причинять неудобства гражданам России.

1 декабря США ввели санкции против трех компаний и трех нефтяных танкеров, перевозивших российскую нефть выше ценового предела в 60 долларов за баррель. Санкции касались двух компаний из ОАЭ и одной - из Либерии.

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