Украинский президент начал битву со "старой гвардией", чтобы вернуть первоначальный имидж и наладить связь с новой администрацией в США.

В прошлом месяце президент Владимир Зеленский закрыл три телеканала, связанные с политиком-миллиардером с тесными связями в Кремле. И этот шаг дал надежду, что лидер Украины готовится начать более широкую борьбу с могущественными олигархами в стране.

Лояльные к Москве телеканалы сняли с эфиров за то, что они распространяли российскую дезинформацию, - пишет Financial Times. Они принадлежали соратнику Виктора Медведчука, олигарха, который хвастается, что президент России Владимир Путин - крестный отец одной из его дочерей. Через несколько дней после закрытия телеканалов активы и нефтепровод других соратников Медведчука тоже были заморожены.

Наступление против олигарха было важнейшим изменением в политике со дня победы Зеленского на выборах в 2019 году. Об этом Financial Times сказали бывшие советники украинского президента и аналитики. Отчасти это связано с желанием завоевать расположение администрации Джо Байдена в США.

"Это огромная ставка и очень смелый шаг. Вы говорите об очень влиятельных людях. Избиратели ожидали от Зеленского результатов. Если хотите изменить правила игры, то нужно разобраться с этими людьми", - сказал изданию бывший президент Грузии и советник президента Украины Михеил Саакашвили.

Читайте также"Самолеты Медведчука" перед введением санкций СНБО перегнали в Швейцарию - СМИ (видео)Администрация Зеленского намекает, что готовится к более широкому наступлению.

"Будет больше, поверьте. Вы увидите еще много и много интересно", - сказал глава СНБО Алексей Данилов после введения санкций против Медведчука.

Издание напоминает, что Зеленский - бывший актер, победивший на выборах благодаря обещаниям "сломать систему" государства, захваченного группой олигархов. Но до сих пор он не спешил бороться с ними. Однако, на прошлой неделе НАБУ задержало трех бывших директоров "ПриватБанка". И это, скорее всего, положительно расценят в новой администрации в Вашингтоне.

Медведчук, возглавляющий крупнейшую в Украине пророссийскую партию, под санкциями США с 2014 года. Его внесли в "черный список" за подрыв "безопасности, территориальной целостности и демократических институтов" Украины.

"Здесь давление США очень помогает. Сигналы, которые поступают из Вашингтона, говорят, что то, что раньше терпели, больше терпеть не будут", - сказал Саакашвили.

Телеканалы Медведчука ругали Зеленского с момента его избрания президентом в 2019 году. Они внесли свой вклад в падение рейтинга президента. Бывший министр финансов Александр Данилюк, который некоторое время был главой СНБО в 2019 году, сказал, что украинский президент не хотел выступать против Медведчука, потому что боялся испортить попытки договориться о мире с Россией.

"Но полтора года решительных усилий Зеленского найти вместе с Россией решения для войны не дали ощутимого прогресса в вопросе мира. Атакуя Медведчука и российскую пятую колонну, Зеленский выступает против четкой угрозы для национальной безопасности и внедряет быстрое решение против этой угрозы", - сказал старший научный сотрудник Atlantic Council Адриан Каратницкий.

Читайте такжеДанилов: ответ Путина на санкции против Медведчука украинцев не испугаетFinancial Times пишет, что лояльные к олигархам депутаты Верховной Рады заблокировали реформы, необходимые для получения финансовой помощи от МВФ, США и ЕС. В прошлом году они добились постановления Конституционного суда, который поставил под угрозу уничтожения антикоррупционные агентства и важные экономические реформы. Зеленский толкает парламент к принятию реформы проблемной судебной системы, в которой богатые и могущественные люди пользуются коррумпированными судьями, чтобы продвигать свои политические и бизнес-интересы. Но даже в его собственной партии не нашлось голосов, чтобы провести реформу.

"Они подрывают изменения и договоренности с МВФ, которых хочет президент, тем самым уничтожая его политический капитал", - сказал неназванный собеседник издания, которому известно о контактах Зеленского с олигархами.

"Зеленского выбрали, потому что избиратели считали его политическим аутсайдером. Все, что он делает сейчас, это попытка вернуть первоначальный имидж, на котором он мог бы построить свою кампанию для переизбрания. Чтобы иметь шанс, ему нужны громкие дела, которые бы продемонстрировали, что он воюет против старой гвардии", - сказала аналитик из фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина.

Читайте такжеСБУ сообщила о подозрении в госизмене "эксперту" телеканалов Медведчука (видео)В свою очередь, Дарья Каленюк из "Центра противодействия коррупции" сказала, что наступление против Медведчука стало "большим положительным сюрпризом".

"Однако, я не уверена, готов ли президент начать полномасштабную войну против всех олигархов. Чтобы это сделать, ему нужно избавиться от пресловутых людей в его же команде и перезапустить судебную систему", - сказала она, добавив, что корыстные деятели в администрации подрывают такие реформы.

Санкции против Медведчука: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов" 112 Украина", " ZIK " и " NewsOne".

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", поскольку ею владеет компания "Прикарпатзападтранс", которую связывают с Медведчуком.

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Перевод: Лесь Дымань