В Совете ЕС сообщили, что в Киеве в рамках саммита, в частности, Зеленский встретится с президентом Европейского Совета.

В Европейском Союзе сообщили повестку дня саммита Украина – ЕС, который во вторник, 12 октября, состоится в Киеве.

Повестка дня мероприятия раскрыта в сообщении, размещенном на сайте Совета ЕС.

В понедельник, 11 октября, президент Европейского Совета Шарль Мишель в 17:45 посетит Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

Какой будет повестка дня саммита Украина – ЕС:

Во вторник в рамках саммита Украина – ЕС Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в 8:30 утра встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским;

Затем – в 9:00 – состоится рабочий завтрак, в 9:45 начнется пленарная сессия, а в 11:25 – церемония подписания документов;

В 11:30 запланирована пресс-конференция;

В 18:00 запланирована встреча Мишеля с Зеленским.

Саммиты Украина – ЕС уже проходили раньше.

Читайте такжеВ ЕС призвали Украину прекратить выдачу нескольких действительных загранпаспортовНапомним, в 2014 году Украина и ЕС подписали Соглашение об ассоциации. В начале сентября 2017-го документ вступил в силу в полном объеме в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

С 11 июня 2017 года между Украиной и Евросоюзом начал работать безвизовый режим.

В МИД Украины уверяли, что угрозы отмены безвиза с ЕС нет.

Авторы: Виталий Саенко, Екатерина Присяжнюк