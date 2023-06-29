Он перечислил три приоритета, которые конкретно будут обсуждаться на саммите.

На саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе, страны-члены намерены принять в отношении Украины решения по трем направлениям.

Об этом сообщил британский посол в НАТО Дэвид Кворри, передает Голос Америки. Он перечислил эти направления:

отправить сигнал поддержки Украины;

практически поддержать Украину в короткой и долгосрочной перспективе;

усилить политическое сотрудничество между НАТО и Украиной, указав Киеву путь к членству.

"В Вильнюсе мы увидим три аспекта относительно Украины. Один из которых будет касаться укрепления отношений между НАТО и Украиной... Мы понимаем стремление Украины двигаться вперед в этом направлении. Но мы должны быть реалистами в отношении того, чего можно достичь в середине конфликта. Мы хотим послать сильный положительный сигнал", - пояснил он.

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Второе направление, как отметил дипломат, будет касаться "углубления практической поддержки Украины со стороны НАТО".

"Это будет иметь важную составляющую по развитию украинских долгосрочных возможностей и оперативной совместимости с НАТО", - уточнил Кворри.

Третий элемент будет предусматривать "усиление политических отношений между НАТО и Украиной". Он выразил надежду, что в Вильнюсе пройдет первое заседание Совета НАТО-Украина. "Этот формат... значительно приблизит Украину к Альянсу. Это дает им другой уровень взаимодействия с Альянсом, и это означает, что они будут сидеть за столом наравне с другими союзниками НАТО, помогая формировать повестку дня. Поэтому это будет большой пакет", - подчеркнул британский дипломат.

Кворри напомнил, что НАТО решительно в поддержке Украины "столько, сколько потребуется". При этом он отметил, что новостей о предоставлении Украине современных истребителей от саммита ожидать не стоит.

"Нам хотелось бы, чтобы это двигалось быстрее, но надо признать, что формирование авиационных сил – невероятно сложная операция со сложным логистическим хвостом: обучение пилотов занимает месяцы, подготовка к поставке и поддержке такого снаряжения - серьезная долгосрочная работа", - пояснил он ситуацию.

Что касается вопроса предоставления Украине гарантий безопасности, Кворри сказал, что дискуссия на эту тему продолжается и общая позиция пока не достигнута. "Ведутся разговоры с украинцами между разными столицами... В ближайшие дни мы можем узнать больше о точной форме всего этого. Это очень важное направление работы", - сказал дипломат.

Украина и НАТО

Украина уже продала заявку на вступление в НАТО. В Альянсе на нее смотрят с оптимизмом, но предупредили, что пока идет война Украина не сможет присоединиться к НАТО. Это видение разделяет и украинский президент Владимир Зеленский. Но при этом он настаивает на обнародовании четких сроков вступления страны в НАТО.

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