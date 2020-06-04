РФ угрожает "принципом взаимности" после расторжения Киевом договора аренды на участки для их дипмиссии

27 мая КГГА уведомила посольство РФ о том, что Киевский горсовет принял решение о расторжении договоров аренды на три земельных участка под строительство жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла.

В МИД Российской Федерации напомнили о принципе взаимности после расторжения Киевом договора аренды на три участки земли в украинской столице для российской дипломатической миссии.

Об этом говорится в комментарии МИД РФ, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

Читайте также"Компромисс нужен": экс-глава МИД рассказал, что усложняет процесс переговоров по Донбассу

«27 мая Киевская городская государственная администрация уведомила наше посольство в Украине о том, что Киевский городской совет принял решение о расторжении договоров аренды на три земельных участка, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла», - говорится в документе.

Отмечается, что упомянутые договора аренды были заключены в 1999 году во исполнение соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины об условиях размещения и обслуживания дипломатических представительств России в Украине и Украины в Российской Федерации от 19 ноября 1998 года, в отношении которого украинская сторона подтвердила, что «каждый действующий договор является обязательным для его участников и должен добросовестно выполняться».

«Мы незамедлительно направили в МИД Украины ноту, в которой выразили несогласие с решениями Киевского городского совета и настоятельно попросили украинскую сторону дать им официальную оценку. Однако, нарушая общепринятые нормы дипломатического поведения, украинской стороне не стоит забывать о принципе взаимности, который лежит в основе взаимоотношений цивилизованных стран», - подчеркнули в российском МИД.

«Перед лицом недружественных действий Киева российская сторона оставляет за собой право на ответные меры», - добавили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram