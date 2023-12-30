Он заявил, что западные партнеры Украины должны помешать российскому президенту победить.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отреагировал на масштабный российский удар по Украине и заявил, что международное сообщество не позволит победить президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом британский премьер написал в соцсети Х (бывший Twitter). Сунак подчеркнул, что широкомасштабные атаки на украинские города показывают, что Путин не остановится ни перед чем, чтобы достичь цели – уничтожить свободу и демократию.

"Мы не позволим ему победить", – отметил Сунак и добавил, что нужно "продолжать поддерживать Украину сколько потребуется".

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Кроме того, посол Британии в Украине Мартин Харрис назвал ракетный удар РФ по украинским городам... военным преступлением.

Масштабный удар РФ по Украине

Утром российские оккупанты нанесли массированный удар по всей территории Украины различными типами ракет.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что враг применил различные средства воздушного нападения. "Фактически летело все. Видимо, "Калибров" не было, а так и "Кинжалы" мы видели, и баллистику С-300, и крылатые ракеты... Далее видим применение "Шахедов". Тоже летели с юго-восточного направления", - заявил спикер.

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