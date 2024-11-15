В ведомстве подтвердили, что немецкая сторона сообщала, что собирается говорить с российским лидером.

Разговоры международных партнеров с российским президентом Владимиром Путиным "не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира". Об этом говорится в комментарии представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого относительно телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и российского президента Владимира Путина.

В ведомстве подтвердили, что немецкая сторона сообщала, что собирается говорить с российским лидером.

"Но даже если Канцлер ФРГ не высказывал в разговоре позиций, которые шли бы вразрез с позицией Украины, сами по себе разговоры с российским диктатором не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира", - отмечается в сообщении.

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В МИДе считают, что долгие разговоры - это ресурс, которым Путин пользуется уже более 20 лет, чтобы достигать своих интересов. Там добавили:

"Сейчас разговоры только дают Путину надежду на ослабление международной изоляции. Нужны конкретные сильные действия, которые принудят его к миру, а не уговоры и попытки умиротворения, которые он расценивает как признак слабости и использует в своих целях. Конкретные действия известны - и это прежде всего вывод войск оккупанта с территории Украины".

Разговор Шольца с Путиным - детали

Как сообщала пресс-служба правительства Германии, во время телефонного разговора Шольц призвал Путина к переговорам с Украиной ради "справедливого и прочного мира" и одновременно подчеркнул, что Германия готова помогать Украине столько, сколько понадобится.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на анонимный источник в администрации Зеленского, что тот отговаривал Шольца от звонка к Путину.

В своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский отметил, что канцлер ФРГ предупреждал его о готовящемся телефонном разговоре. Однако, по его мнению, Путин получает то, что хотел.

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