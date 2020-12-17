Пленарная неделя пройдет с 25 по 29 января.

Верховная Рада Украины приняла постановление о внесении изменений в календарный план проведения четвертой сессии ВР девятого созыва (№4501).

Читайте также"Слуги народа" договорились на зимние каникулы не ехать на дорогие курорты - СМИ

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 295 народных депутатов из 330, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривается внести изменения в календарный план четвертой сессии ВР о работе парламента в январе 2021 года.

Предполагается, что на неделе с 11 по 15 января и на неделе с 18 по 22 января состоится работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

На неделе с 25 по 29 января: 25 января - заседание Согласительного совета и самостоятельная работа депутатов, связанная с осуществлением депутатских полномочий; 26 января - пленарное заседание; 27 января - пленарное заседание и работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракция; 28 января - пленарное заседание; 29 января - час вопросов к правительству, пленарное заседание и закрытие сессии.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как известно, ранее календарным планом текущей сессии ВР предполагалось, что в январе состоится две пленарные недели, которые должны были пройти подряд 11-15 и 18-22 января.

Работа Верховной Рады

14 декабря первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента отметил, что в их фракции поддерживают предложение, чтобы парламент работал в январе в пленарном режиме не две недели, а одну.

Он отметил, что поддерживает предложение, в частности, фракции "Батькивщина" относительно работы в январе лишь на одной пленарной неделе. По словам Корниенко, это предложение "нам нравится и устраивает нас".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская