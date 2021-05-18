Пятая колонна. Что ждет ОПЗЖ без Медведчука

Домашний арест Виктора Медведчука не способствует его деятельности как одного из лидеров второй по величине фракции Верховной Рады «Оппозиционная платформа - За жизнь». УНИАН поинтересовался, насколько дело о государственной измене повлияет на расклады в ОПЗЖ, рейтингах политсилы и симпатиях ее электората.

Круглосуточный домашний арест для Виктора Медведчука Печерский районный суд Киева утвердил 13 мая. С большой долей вероятности, в ближайшие месяцы мы будем наблюдать, как Медведчук будет бороться за то, чтобы остаться в украинской политике. Во-первых, потому, что политическая карьера помогает устоять бизнесу. Во-вторых, потому, что без политического влияния он вряд ли будет нужен здесь и своему куму – Владимиру Путину. Но ожидать, что это как-то сильно ударит по рейтингу его политической силы, не приходится. Причин этому несколько.

«Брак по расчету»

«Оппозиционная платформа – За жизнь» - не единая сила, а, назовем это, конфедеративное объединение. ОПЗЖ состоит из разных групп и управляют ими разные лидеры. Медведчук – далеко не самый харизматичный (если этот эпитет в принципе уместен) из них.

«ОПЗЖ – это коллективный проект, брак по расчету. Медведчук не был в нем единоличным лидером. А формальным лидером был и останется Юрий Бойко. Он и самый рейтинговый лидер. Это не поменяется», - отмечает политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

По его словам, несмотря на то, что будет происходит дальнейшее ослабление влияния Виктора Медведчука в этой политической силе, его группа в ОПЗЖ никуда не денется и останется подконтрольной ему. Однако физическое отсутствие Медведчука в парламенте несколько ослабит влияние. Таким образом, кум Путина сможет в меньшей степени влиять на ситуацию в ОПЗЖ.

«Скорее всего, группа Левочкина-Бойко будет действовать автономно. Она заняла более умеренную, гибкую позицию, будет сохранять оппозиционность, и в то же время – лояльность власти. Группа бизнесменов в ОПЗЖ, условно группа Столара – тоже будет действовать гибко. Тоже будет дистанцироваться от Медведчука. Таким образом, степень внутреннего единства ОПЗЖ ослабнет», - считает политолог.

Формально Бойко и Ко поддерживают Медведчука. Но на практике – на суд не пришли. «Информационно, политически, они, скорее, дистанцируются от Медведчука. Действуют автономно. Поэтому можно говорить, что степень единства и влияния ОПЗЖ отныне будет заметно меньше. И эта тенденция будет продолжаться», - отмечает Фесенко.

Другими словами, если говорить о браке по расчету как способе формального сожительства, отношения сохранятся, но «супруги» будут «жить отдельно». Разрыва не произойдет. Лидеры групп останутся теми же. Но, как уже было сказано выше, наиболее рейтинговый из них – отнюдь не кум Путина, а Юрий Бойко.

«Жертва» режима

Политолог, социолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко убежден, что «супруги» уже устали друг от друга. «И сейчас мы наблюдаем форму невидимого развода между группами Левочкина-Бойко и Медведчука-Рабиновича с примкнувшим к ним Кивой», - отмечает он.

По его словам, рейтинг Медведчука – это рейтинг трудной работы большой команды политтехнологов, больших финансовых вливаний, поддержки СМИ и так далее. «Поэтому говорить о том, поднимутся ли рейтинги и его лично, и ОПЗЖ за счет «репрессий», за счет того, что Медведчук – «жертва режима», сейчас трудно. Главным образом, потому (это проблема, которая заводит в тупик честных политологов), что, в силу природы и характера нашего президента, мы не знаем, о чем в действительности идет речь, - отмечает Виктор Небоженко. - Стоит ли говорить о какой-то широкой постановке, инсценировке преследования Медведчука, или о реальном преследовании».

«Читаю комментарии некоторых коллег, которые близки к Медведчуку и пророссийскому лагерю, и они давно говорили и говорят: «Нападение на Медведчука», «репрессии против Медведчука». Но, позвольте, какие «репрессии»? Комфортный домашний арест, - добавляет Владимир Фесенко. - Когда говорят, что происходящее сделает Медведчука более популярным, ничего подобного. Нет роста рейтинга Медведчука. И нет роста рейтинга ОПЗЖ. Наоборот, рейтинги снизились».

Но произошло это вовсе не потому, что появилось дело о госизмене. Падение началось за несколько месяцев «до» - после закрытия телеканалов.

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«Как только телеканалы закрыли, рейтинги Медведчука и рейтинги ОПЗЖ сразу же снизились. И тенденция снижения сохраняется уже три месяца», - говорит Фесенко.

«Поддержка» улицы и «знак» из Москвы

Еще один момент, на который обращают внимание политологи в разговоре о рейтингах и поддержке ОПЗЖ и Медведчука со стороны электората, - под судом, кроме непосредственно «охраны» политика, сторонников этой политической силы не наблюдалось.

«Почему электорат не защищает Медведчука? Где бабушки, где молодежь, а не его «армия»? Где те, кто верит в ценности ОПЗЖ?», - задается вопросами Виктор Небоженко.

Он напоминает, что в свое время под Печерским судом, в котором проходили заседания по делу Юлии Тимошенко, яблоку негде было упасть. И предполагает, что, если в будущем какой-то суд состоится по отношению к нынешнему президенту Зеленскому, под судом будут его фанаты. «А тут – только Кива и Рабинович», - подчеркивает Небоженко.

По его словам, электорат ОПЗЖ в поддержке Медведчука сейчас не активен, поскольку ожидает «знака свыше» - из Москвы: «Для них важно, кто имеет ясак на право владения. Нужна «коронация». Когда Медведчук упорно говорит, что он - родственник Путина, его кум, то для электората ОПЗЖ это очень приятно. И они ждут, когда Путин защитит Медведчука… Кремль должен сейчас сказать, остается ли Медведчук «царем», или произойдет смена представителей Москвы в Украине».

Виктор Небоженко считает, что чем больше будут давить на Медведчука, по крайней мере публично, тем громче будет звучать еще один проект для этого электорального поля - «Украина – наш дом». «Но без знака из Кремля электорат не повернется ни в сторону Колесникова, ни в сторону Левочкина, ни в сторону Бойко», - говорит он.

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В свою очередь Владимир Фесенко напоминает, что проблемы Виктора Медведчука начались раньше нынешнего суда и его решения о домашнем аресте. «И Кремль уже осуждал «преследования». Поэтому, как раньше он осуждал, так и дальше будет. Это не влияет на электоральные вещи», - говорит он.

По его словам, дело в том, что электорат ОПЗЖ не такой, как электорат майданных партий или электорат Тимошенко, который можно было мобилизовать. «Конечно, есть сторонники. Их много. Но это не те люди, которые по первому зову собираются на улицу для проведения Майдана. Чтобы их собрать, надо организовать под судом «спецоперацию»: мобилизовать админресурс, собрать людей, привезти, оплатить поездку. Тогда они приедут. Это не электорат националистических партий, которые собираются по призыву. Здесь совсем другие отношения. Это консервативный электорат. Они могут прийти на выборы, могут в соцсетях поддерживать, но на улицы и площади они выходят только тогда, когда их собирают. А для этого нужно очень сильно потрудиться», - говорит он.

По мнению политолога, какие-то оттоки электората действительно возможны. Часть его вообще может уйти от политики (как это уже было со сторонниками Партии регионов в 2014 году). Кроме того, использовать эту ситуацию, чтобы увеличить свое влияние, могут попытаться люди, связанные с Ахметовым – Новинский и Колесников (проект «Украина – наш дом»). Кого-то из ОПЗЖ, может быть, попытаются перетянуть на свою сторону, пока неформально. Но у них нет рейтингового лидера (сам Колесников пролетел мимо Верховной Рады по мажоритарному округу). А без лидера попытка побороться за электорат может оказаться провальной.

В свою очередь, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко отмечает, что электорат ОПЗЖ после всех действий против лидеров этой политической силы, возможно, стал более сплоченным. Но совершенно не понятно, как будет вести себя «электоральное болото»: «По логике, у нас должно увеличиться количество тех, кто разочаруется во всем».

Татьяна Урбанская

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