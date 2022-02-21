Решение было бы "достойным осуждения", считает Карпентер.

Посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер считает "прискорбным" признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом он заявил на заседании ОБСЕ в Вене.

"Это (признание "ЛДНР" - УНИАН) было бы полным отказом не только от Минских соглашений, которые только что долго обсуждал мой российский коллега, но и от суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Если это будет осуществлено, это снова приведет к нарушению международного порядка, основанного на правилах, под угрозой применения силы", - отметил Карпентер.

По его словам, это было бы "прискорбно" и "достойно осуждения".

Напомним, ранее сегодня главарь "ДНР" Денис Пушилин обратился к президенту Российской Федерации с просьбой признать независимость так называемой "республики". С аналогичной просьбой обратился и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

А дата и время реального проведения большого заседания Совета Безопасности России вызвали сомнения. Журналисты предполагают, что "трансляцию" могли записать заранее.

Решение Путина касательно признания "ЛДНР" должно стать известно позднее 21 февраля.

Признание Россией "Л/ДНР": что известно

15 февраля Госдума России поддержала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Верховная Рада, в свою очередь, приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В обращении звучит призыв к международным организациям не признавать любые решения России, которые будут касаться признания "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, украинский парламент призвал решительно осудить любые действия России, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью в мире в целом и в Украине в частности; рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания РФ в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН и провести срочное заседание СБ ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины.

Также ВР призвала безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

В обращении отмечается, что так называемая "власть" незаконных образований является оккупационными администрациями, управление которыми осуществляется Россией. Поэтому Верховная Рада считает невозможным вести прямые переговоры с главарями этих образований.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина сообщила международным партнерам, что признание Россией "Л/ДНР" как "независимых образований" будет означать ее выход из Минских договоренностей.

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