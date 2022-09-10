Президент Латвии Эгилс Левитс совершает двухдневный визит в украинскую столицу, куда прибыл 9 сентября.
Как сообщает "Европейская правда", таким образом, латвийский лидер стал первым западным лидером, который нарушил неформальное правило безопасности, запрещающее иностранным политикам оставаться в Киеве на ночь.
Традиционно, программа визита латвийского президента в Киев не разглашается до его завершения.
Как сообщал УНИАН, вчера после встречи с Владимиром Зеленским Эгилс Левитс выступил за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Также он принял участие в церемонии открытия своей таблички на Аллее смелости в Киеве.
13 апреля Эгилс Левитс уже посещал Киев, став тогда одним из первых западных лидеров, приехавших в столицу Украины.