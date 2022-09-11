Левитс подчеркнул, что партнеры не должны подталкивать Киев к каким-то переговорам или компромиссу с Кремлем.

Украина после победы в войне с Россией станет одной из самых мощных наций и важной частью европейского сообщества.

Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES). При этом он добавил, что свой вклад в эту победу должна сделать и Европа.

Левитс отметил, что будущий мир должен быть заключен только на условиях Украины и основываться на международном праве.

Видео дня

"Я полностью убежден, что после войны, после украинской победы, Украина станет одной из самых мощных европейских наций. Мы должны поддержать Украину, сделать свой вклад в победу. Это наше общее бремя", - подчеркнул латвийский президент.

Он также подчеркнул, что прочный и длительный мир может наступить только, основываясь на международно признанных ценностях и правах. Поэтому Левитс подчеркнул, что партнеры не должны подталкивать Киев к каким-то переговорам или компромиссу с Москвой.

"Я бы не поддерживал реальную политику в плохом понимании, то есть политику капитулянства, поражения. Потому, что она не ведет к настоящему миру", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 20 июля латвийский президент Эгилс Левитс заявил, что россиянам, которые поддерживают войну РФ против украинского государства, грозит лишение гражданства Латвии.

Вас также могут заинтересовать новости: