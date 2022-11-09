Представитель Госдепа США Андреа Калан: США готовы вводить санкции против любой страны, которая помогает России продолжать агрессию

Представитель Госдепартамента США Андреа Калан в интервью УНИАН рассказала, сократится ли помощь для Украины после промежуточных выборов в Конгресс США, планируется ли встреча президента Байдена с Путиным на саммите G20 и смогут ли санкции остановить поставку иранских дронов России.

По данным источников The Washington Post, в американских органах власти намечается раскол, обусловленный многомиллиардной помощью для Украины. Расскажите, почему одни политики США критикуют Байдена за слишком медленную помощь Украине, другие — за то, что ее слишком много?

В Америке есть разные политические силы - демократы, республиканцы, а также независимые политики. Они могут озвучивать разные мнения, но политика администрации Белого дома не изменилась. Хотя сейчас мы видим много статей о том, что одни политики говорят одно, другие – другое, большинство наших представителей в Конгрессе США, наших сенаторов в Сенате за то, чтобы США продолжали помогать Украине.

Например, если мы смотрим на голосование, которое было в мае, когда голосовали за 40 миллиардов долларов помощи для Украины, в Сенате 86 из 100 сенаторов голосовали "за". Только 11 человек проголосовали "против". А если посмотрим на Палату представителей, где сидят 435 человек, 368 из наших представителей голосовали за помощь для Украины. То есть, 85% в мае голосовали за продолжение помощи для Украины.

Сегодня эта тенденция продолжается. Потому что мы видим, как это важно. Особенно сейчас, когда Россия продолжает свои жестокие атаки и ракетные удары по украинской инфраструктуре.

Пока в США длилась предвыборная кампания, украинцы слышали радикальные заявления конгрессменов о том, что Украина "не получит чистый чек". Такие высказывания стоиттрактовать как предвыборную риторику? Или такой вектор внешней политики, как поддержка Украины, становится менее приоритетным для американцев?

Несмотря на разные заявления, США продолжат оказывать помощь Украине и после выборов в Конгресс. В связи с выборами США многие говорят о существовании разных теорий о поддержке. Но факт остается фактом — США помогают. Украинский народ не должен сомневаться в этом.

Я знаю, что сейчас украинцы слышат много информации от разных источников, но приверженность США помогать Украине однозначна. Я советовала бы украинцам, которые слышат такие заявления, смотреть на факты. Взгляните на реальные действия администрации Байдена: военная, экономическая и гуманитарная помощь Украине сегодня продолжает оказываться.

Президент Байден говорил, что это позиция его администрации. Такая позиция останется и после выборов. Мы будем помогать сегодня, завтра и в будущем.

На прошлой неделе я была в Вашингтоне и видела, как люди там поддерживают Украину. В разных районах города сегодня висят украинские флаги. Это говорит о поддержке Украины и среди простых американцев.

В рядах демократов говорят о намерении проголосовать за выделение Украине 50 миллиардов долларов, которых бы хватило на весь 2023-й год. Как оцениваете принятие такого пакета помощи?

Я не могу ответить, каким будет голосование. Я могу говорить о том, что реально сейчас. Каждые пару недель можно увидеть новый транш помощи. Как это будет выглядеть в будущем, сказать не могу. Но уверяю, что администрация Байдена занимает твердую позицию помогать Украине.

Уже озвучивались опасения, что после выборов сам процесс оказания помощи Украине замедлится. Например, когда Украину атаковали иранские дроны-камикадзе, США заговорили о передаче Украине антидронных систем Vampire. Это необходимо как можно скорее, но подписание контракта требует времени. Существует ли риск, что после выборов с такими решениями будут затягивать?

Нет. Вы знаете, что существуют различные механизмы для передачи помощи, некоторые из них довольно быстрые. Например, если у нас, в запасах Министерства обороны США, есть то, что нужно. Это самый быстрый способ помочь.

Когда же речь идет о необходимости заказать что-то отсутствующее в запасах, применим другой механизм — заключение контракта с поставщиком. Это немного медленнее.

Третий механизм — это Ленд-лиз. Но сначала мы будем использовать первые два механизма, потому что они быстрые.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что механизм Ленд-лиза не является необходимымЮ пока Конгресс продолжает выделять помощь для Украины. То есть, Ленд-лиз будет запущен только тогда, когда Конгресс перестанет выделять нам помощь?

Не совсем так. Ленд-лиз — это просто совсем другой механизм. По этой программе существуют другие правила.

Цель США сегодня — помочь Украине и максимально быстро передать то, что нужно сейчас. Когда мы можем взять из запасов — это самый лучший и быстрый вариант передачи помощи.

Тогда в какой ситуации будет запущен Ленд-лиз?

Конкретных деталей, как этот механизм будет работать, у меня, к сожалению, нет. Это просто третий вариант предоставления помощи. Есть другие варианты, на которых мы сейчас сосредоточены, потому что США считают, что это более выгодно.

На днях появилась еще одна площадка для выделения помощи — "энергетический Рамштайн". Уже известно какие решения сможет принимать эта группа?

Мы видим, что Россия наносит действительно жестокие удары по объектам украинской энергосистемы. Потому ситуация с электричеством очень сложная. Госсекретарь Блинкен обсуждал этот вопрос с министрами иностранных дел стран "Большой семерки".

Координационная группа будет работать по принципу группы "Рамштайн" — так же собираться и обсуждать, как можно помочь Украине решить проблему в энергетической сфере. Для этого нужно понимать существующие потребности. Например, нужно ли что-то ремонтировать на объектах инфраструктуры, или лучше поставить там новое оборудование. Члены этой координационной группы должны решить, как лучше действовать. Пока ведется работа над деталями.

В американской прессе видела информацию, что в администрации Байдена хотели бы, чтобы Украина прекратила публично отказываться от переговоров с Путиным и "для вида" заявила о готовности к диалогу. Так сказать, чтобы "сохранить моральное превосходство в глазах международных сторонников". Действительно ли есть такие настроения?

Позиция США не изменилась: ничего об Украине без Украины. Потому что только Украина как суверенное государство может решать каким будет ее будущее. В конце концов, это решение президента Владимира Зеленского. США будут его поддерживать.

США будут оказывать Украине помощь для защиты от российской агрессии, чтобы Украина смогла занять самую сильную позицию на поле боя. Чтобы потом, когда время переговоров наступит, Украина находилась в сильной позиции. Потому что только дипломатическим путем можно эффективно положить конец этой войне.

На следующей неделе состоится саммит G20. Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби уже заявил, что Джо Байден не намерен садится за стол переговоров с Путиным, если тот будет присутствовать на саммите. Но может ли такая встреча все же состояться?

Насколько мне известно, президент Путин пока не принял решения о своем участии в саммите. Президент Байден будет присутствовать однозначно.

Как говорил Госсекретарь Блинкен, США всегда открыты к встречам и переговорам с другими лидерами. Но только в том случае, если есть, о чем говорить. В данный момент, у меня нет информации о том, что планируется какая-то встреча Байдена с Путиным. Полагаю, Белый дом проинформирует, если что-то будет планироваться.

Стоит ли ожидать, что на саммите G20 будет подниматься, среди прочих, вопрос поставок иранских дронов России?

Использование Россией иранских дронов в войне против Украины - тревожный факт. Мы видим, что Иран передает эти дроны, а иранские специалисты помогают российской стороне. Это огромная проблема.

Эта тема как раз поднималась в Германии на встрече министров иностранных дел "Большой семерки". Наверняка данный вопрос будет и в повестке дня на Бали.

Всем странам "Большой двадцатки" нужно работать вместе: применить санкции против стран, которые помогают России продолжать войну. Необходимо оказать максимальное давление, чтобы Иран перестал помогать РФ убивать украинцев. А эффективно бороться с российской агрессией мы сможем, только если будем едины. США и страны-партнеры уже сейчас работают над введением санкций.

Иран и до этого находился под санкциями, но это не помешало ему развивать производство оружия. Санкции — единственная возможность остановить поставки дронов России?

Мы смотрим на все возможности, как это сделать. Но именно санкции помогают эффективно перекрыть поток помощи. Санкции могут быть очень сильными. Мы будем продолжать работать таким образом.

При этом, США готовы вводить санкции против любой страны, которая помогает России продолжать агрессию.

Санкции часто критикуют за то, что они оказываются слабыми, а какие-то компании могут их обходить.

Попытки обойти санкции всегда существуют. Это касается любых ограничений. Но наши действия эффективны лишь тогда, когда мы можем перекрыть поток оружия или другую помощь России.

Поэтому мы следим за такими попытками обойти санкции и перекрываем эти возможности. Это сложно, но очень важно.

Пару дней назад Белый дом подтвердил, что Россия получает военную помощь и от Северной Кореи. Могут ли США каким-то образом предотвратить поставки от КНДР?

Мы настаиваем на том, что никто не должен помогать России в войне против Украины. К слову, сейчас складывается очень интересная картина для всего мира. Как помните, ранее Россия говорила о том, что имеет чуть ли не самую сильную армию в мире. А сегодня мы видим, что она вынуждена полагаться на помощь Ирана и Северной Кореи. Это говорит о том, что Россия изолирована, а все международное сообщество осуждает ее агрессию против Украины.

Могу сказать, что агрессия РФ против Украины усложнила для РФ отношения со всем западным миром. Возможно, прозвучит слишком просто, но Россия могла бы улучшить свое положение, если бы просто положила конец этой войне и вывела свои войска из Украины.

Мобилизованные в РФ военные записывают видео, утверждая, что им выдают каски китайского производства. Есть ли у США данные о том, что Россия может закупать военную амуницию у Китая?

Нет, такой информации у нас нет.

Какие вопросы президент США планирует обсудить с лидером КНР на саммите "Большой двадцатки"? Затронет ли вопрос недопустимости применения Россией ядерного оружия, о котором недавно говорил Си Цзиньпин?

Будет ли это обсуждаться на Бали на встрече президента Байдена с президентом Китая, не могу точно сказать. Но я знаю, что эта тема всегда на повестке дня. Поэтому она будет обсуждаться на разных уровнях.

Что США действительно могут сделать в случае применения Россией тактического ядерного оружия в Украине?

США надеются, что такой ситуации не будет. Россия не должна использовать ядерное оружие. Как говорил Госсекретарь Блинкен в Германии, мы говорили России и публично, и приватно, что применение ядерного оружия абсолютно недопустимо в любом виде. Это повлечет катастрофические последствия как для Путина, так и для всей России.

Как известно, ядерная война не может быть выиграна. Ее просто не должно быть. Все страны, которые имеют ядерное оружие, договорились, что не будут его использовать. Так что наше дело — делать все возможное, чтобы ядерное оружие не было применено.

Несмотря на безответственные заявления Кремля о ядерном оружии, мы не видим, что Россия на данный момент планирует его использовать. Поэтому сегодня необходимо, чтобы эта риторика Кремля прекратилась, она неконструктивна.

Анастасия Светлевская