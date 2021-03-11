Проводится более 140 санкционированных обысков на объектах сети.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал обыски правоохранителей на объектах сети АЗС Glusco, которую связывают с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком.

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Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге по итогам заседания СНБО Данилова спросили, связаны ли сегодняшние обыски на объектах Glusco с санкциями против Медведчука.

"Когда мы с вами встречались в начале февраля, я вам тогда сказал, что вы будете ожидать очень много интересных вещей по наведению порядка в нашей стране. Если кто-то что-то украл, если кто-то ведет себя по отношению к государству не так, как определено законодательством, он будет иметь то, о чем вы сейчас говорите", - заявил Данилов.

Обыски в Glusco: что известно

Сегодня, 11 марта, правоохранители проводят масштабную спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций, которые в «тени» реализовали некачественное топливо. По данным источников УНИАН, речь идет о сети АЗС Glusco, которую связывают с Медведчуком.

Правоохранители установили, что организаторы схемы уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем нанесли около 240 млн грн ущерба.

Проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, на 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и в 2 отделах таможенного оформления.

Уголовное производство начато по статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

Санкции против Медведчука

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции введены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции были наложены на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с расследованием СБУ уголовного производства о финансировании терроризма.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.

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Автор: Виталий Саенко