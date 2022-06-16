Вашингтон, Лондон, Париж как постоянные члены Совета Безопасности не готовы вести речь об исключении Российской Федерации из его состава.

Главный аргумент - почему мир не исключает Российскую Федерацию с ООН - это наличие у нее ядерного оружия.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в эфире информационного телемарафона.

По его словам, ядерная тема и то, что Россия имеет ядерное оружие, является единственной причиной, почему все 30 лет мир закрывал глаза на ее действия.

"Это является причиной, почему на сегодняшний день ни Вашингтон, ни Лондон, ни Париж как постоянные члены Совета Безопасности не готовы вести речь об исключении Российской Федерации из состава Совета Безопасности", - сказал Кислица.

Он также добавил, что "в той системе только Путин принимает решения, и он не готов пойти на самоубийство. Потому что применение ядерного оружия, даже тактического ядерного оружия будет самоубийством".

"Я принадлежу к тому кругу людей, которые считают, что он не будет этого делать, потому что его имидж "сильного" человека не соответствует действительности. Он на самом деле очень слабый человек, который не может закончить жизнь самоубийством", - отметил Кислица.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш признал неспособность Совета Безопасности этой организации предотвратить войну России против Украины и остановить ее.

"Совет Безопасности не смог сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить эту войну и остановить ее. Это стало причиной массового разочарования, фрустрации и гнева. Но каждый представитель и представительница ООН работают каждый день для украинцев, бок о бок с украинскими организациями", - заявил он.

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