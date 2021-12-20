Лидер "ЕС" планирует вернуться после праздников.

Возвращения в Украину пятого президента, нардепа от "ЕС" Петра Порошенко, которому объявили подозрение в госизмене, не ожидается до конца парламентских каникул и праздников.

Об этом заявил адвокат Илья Новиков на брифинге, трансляцию вел телеканал "Прямой".

Читайте такжеПорошенко после побега от ГБР улетел за границу: СМИ узнали интересную деталь (фото, видео)"Им (правоохранителям - УНИАН) хотелось бы, чтобы ситуация развивалась так, чтобы он находился за границей. А они бы говорили, что он боится, не хочет возвращаться: "А вот мы сейчас его заочно будем судить", - сказал Новиков.

Адвокат заверил, что Порошенко вернется в Украину, но не назвал конкретной даты. Вероятно, это будет в следующем году.

"Порошенко вернется, 100%. Разумеется, это будет сделано не в те даты, когда этого хочет прокуратура и ГБР. Это будет в те даты, когда Порошенко обычно возвращается из-за границы. Вы знаете, что парламентские каникулы и новогодние праздники - конец декабря, начало января - это единственное время, когда президент Порошенко имел возможность куда-то поехать со своей семьей", - добавил Новиков.

Предметное обсуждения объявленного подозрения, как отметил адвокат, также состоится уже в следующем года.

"Мы, безусловно, будем эту ситуацию обсуждать в суде, скорее всего - до предметного обсуждения дело дойдет уже в новом году", - сказал он.

Подозрение Петру Порошенко

17 декабря в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

20 декабря Петру Порошенко, который находится за границей, объявили о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

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Автор: Анастасия Печенюк