Пока от Штатов не поступил ответ на предложение Украины купить системы Patriot, сообщил президент.

О новой военной помощи Соединенных Штатов Америки для Украины пока не было возможности говорить. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.

"Помощь, которая идет сейчас, это та, которую поддержал Конгресс еще год назад. Так и есть. О новой помощи мы пока что с Соединенными Штатами Америки не имели возможности договариваться, обсуждать детали", - отметил он.

При этом Зеленский не исключает, что системы Patriot могут быть частью помощи из нового пакета.

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"Или только это может быть в новом пакете. Это зависит от наших договоренностей", - сказал он.

Президент добавил, что США еще не ответили на просьбу Украины закупить системы Patriot.

Украина хочет купить системы Patriot

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина повсюду ищет зенитные ракетные системы Patriot и ведет отдельные разговоры со странами, которые их имеют. По его словам, это большой дефицит и большая проблема

Президент сообщил, что считает усиление украинской противовоздушной обороны Patriot частью гарантий безопасности для Украины. Он отмечал, что Украина готова купить у США как минимум 10 систем Patriot.

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