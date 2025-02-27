В рамочном соглашении, которое уже скоро должны подписать, нет упоминаний о взаимных долговых обязательствах, отметил советник.

Соглашение по полезным ископаемым Украины является шагом к стратегическому партнерству с Соединенными Штатами Америки и открывает путь к дополнительным соглашениям. Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мы можем получить соглашение о стратегическом партнерстве, по крайней мере первые шаги к этому сделать. Это не какие-то там подписанные документы, которые не насыщены логистикой. Наоборот, это рамочное соглашение, которое открывает двери к дополнительным соглашениям уже конкретно инвестиционно-экономическим", – пояснил он в интервью YouTube-каналу РБК-Украина.

Советник добавил, что отдельный договор также будет максимально проработан и подписан – это касается гарантий безопасности для Украины. Подоляк напомнил примеры Израиля, Южной Кореи и Японии – партнерские отношения с США тоже устанавливались не за один день.

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В рамочном соглашении, которое уже скоро должны подписать, нет упоминаний о взаимных долговых обязательствах и тому подобное. Однако, там есть четкое понимание того, что Киев и Вашингтон являются партнерами, которые могут разрабатывать месторождения вместе и получать с этой разработки прибыль.

"Соединенные Штаты – это технологии и инвестиции, это доступы к глобальным рынкам, это себестоимость ниже, а доходности выше. С другой стороны, это гарантии безопасности. Украина дает доступ к своим ископаемым, ну и соответственно совсем иначе выглядит то, как будет работать фонд – наполнение с двух сторон, прозрачные реинвестиции не только в сырьевые отрасли. И это о компетенции той экономики, которую будет строить Украина после войны", – пояснил Подоляк.

Само соглашение он сравнил с "мини-планом Маршала", добавив, что нужно, чтобы было гораздо больше партнеров с учетом объемов разрушений, которые нанесла война России против Украины.

Соглашение о полезных ископаемых: последние новости

Подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США может состояться в пятницу, 28 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский должен прибыть в Вашингтон на переговоры с командой президента США Дональда Трампа.

Известно, что Кабинет министров уполномочил подписать двустороннее соглашение с США об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Юлию Свириденко или министра иностранных дел Андрея Сибигу.

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