Подоляк призывает поставить на Медведчуке "жирнющий исторический крест".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на скандальную "статью" экс-нардепа и кума российского диктатора Путина Виктора Медведчука о мире в Украине, написанную с учетом российских пропагандистских нарративов.

"Поставьте наконец жирнючий исторический крест на Медведчуке. Он – абсолютное и пустое прошлое...", – написал Подоляк в Twitter.

Кроме того, советник главы ОП призвал людей не читать "просроченные "книги", написанные предательскими вчерашними "политиками".

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Статья Медведчука: что известно

В российском издании "Известия" появилась статья кума Путина Виктора Медведчука. В ней экс-нардеп, которого лишили мандата, обвинил Европу и США "в нежелании мира в Украине".

Кроме того, он выразил убеждение, что мир должен учитывать интересы России. В то же время одиозный чиновник призвал пророссийских политиков создать в Украине так называемое "политическое движение".

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