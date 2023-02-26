Никто не мог точно спрогнозировать, когда точно враг пойдет в наступление и на каких направлениях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на упреки журналистов относительно того, что он молчал о планах России пойти в полномасштабную атаку на Украину в конце февраля 2022 года.

Во время марафона "Радио Свобода" он заявил, что у украинской власти было несколько дат начала полномасштабной войны. Но точно спрогнозировать, куда пойдет враг, как он будет это делать, будет ли применять боевую авиацию никто не мог.

"Было несколько сценариев начала войны. Дат было много. Было на 22-е, у нас была карта псковских десантников", — говорит Данилов.

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А в целом от западных партнеров было много таких дат-предупреждений: это якобы должно было произойти в ноябре, потом - в декабре, потом называли 15 января. Этих дат было много.

"Крайняя, когда мы поняли, что это было на 22-е, это когда у нас уже была после вторжения картина, карта псковских десантников, одной из частей псковских десантников, которая непосредственно должна была заходить по тому маршруту, который был на этой карте", — объясняет секретарь СНБО.

Он напомнил, что и вправду прямого предупреждения о планах России начать полномасштабное предупреждение со дня на день не было, но 23 февраля Украина ввела чрезвычайное положение.

Также Данилов подчеркнул, что 24 февраля 2022 - не начало войны, она началась тогда, когда Путин ворвался на украинский Крымский полуостров.

Начало вторжения РФ в Украину

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года в экстренном обращении заявил, что весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновение РФ с "националистическими силами" в Украине неизбежно, это вопрос времени. Также он объявил "специальную военную операцию", цель которой - "демилитаризация" и "денацификация".

После 4 утра 24 февраля 2022 года в ряде украинских городов прогремели взрывы, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

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