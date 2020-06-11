НАБУ начало расследовать дело "пленок Ермака"

В НАБУ сообщили, что к ним поступило постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда об обязательстве внести сведения в ЕРДР по заявлению адвоката в интересах народного депутата Украины.

Национальное антикоррупционное бюро сообщает, что открыло два уголовных производства в деле «пленок Ермака».

Об этом сообщили в НАБУ в ответ на запрос Радио Свобода.

В НАБУ сообщили, что к ним поступило постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда об обязательстве внести сведения в ЕРДР по заявлению адвоката в интересах народного депутата Украины.

«Согласно указанному заявлению, гражданин Украины получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решений главой Офиса президента о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти. Сведения об уголовном правонарушении... внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация – часть 2 статьи 369-2 (злоупотребление влиянием, принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды – ред.)», – говорится в сообщении.

Кроме этого, как заявили в НАБУ, глава Офиса президента «получил неправомерную выгоду в крупном размере за принятие решений о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти».

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Относительно этого в ЕРДР внесли сведения об уголовном правонарушении с предварительной квалификацией «принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом».

Как сообщал УНИАН, 29 марта народный депутат Гео Лерос в Facebook обнародовал несколько видео, где, как он утверждает, брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака - Денис Ермак - якобы ведет переговоры о назначении на государственные должности.

29 марта Ермак заявил, что обратится в СБУ и Госбюро расследований относительно распространенного Леросом видео.

30 марта заместитель генпрокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий по обращению Лероса зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении на должности в органы госвласти - по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса.

В обращении депутат утверждает, что в 2019 году группа лиц обещала повлиять на принятие решений о назначении конкретных лиц на должности председателя Тернопольской ОГА и директора Ильичевского порта, и просит проверить причастность руководства Офиса президента к совершению указанного преступления.

30 марта Лерос заявил, что ГБР открыло против него уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса.

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