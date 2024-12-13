Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог не исключает, что Трамп пригласит Зеленского и Путина в Белый дом.

Встреча президента Украины Владимир Зеленского с российским правителем Владимиром Путиным в США маловероятна. Такое мнение в комментарии 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович.

По его словам, если вероятные переговоры и состоятся, участие в них будут принимать представители стран.

"Я убежден, что Путин просто может побояться туда лететь, поскольку он откровенный трус. С одной стороны для него было бы приятно приехать в Соединенные Штаты, но он согласится поехать, только если будут условия, которые его устроят", - считает эксперт.

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Рейтерович также считает, что маловероятно, что Зеленский и Путин "сядут за один стол":

"Я не представляю, что мы увидим подписание какого-то документа Зеленским и Путиным. С большой вероятностью, это будут делать совсем другие люди. Также учитываем, что это не мирный договор, который признается двумя сторонами".

При этом политолог не исключил подписания представителями Украины и России документа о перемирии или об остановке активной фазы боевых действий возможно, "но для этого не нужно лететь в Вашингтон, может быть третья страна".

Заявление спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога

Как сообщал УНИАН, спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог сделал заявление о войне в Украине. Он, в частности, предположил, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может пригласить Владимира Зеленского и Владимира Путина в Вашингтон и провести там переговоры.

Также Келлог заявил, что Трамп является единственным человеком, который может остановить войну в Украине, и с его помощью война может завершиться уже в ближайшие несколько месяцев.

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