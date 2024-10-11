В плане победы Украины есть "математически обоснованные инструменты принуждения", отметил Михаил Подоляк.

Украина готова к переговорному процессу о завершении войны на основе формулы мира и составленного плана победы, так как Россия - неадекватная страна, и ее можно только принудить. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает 24 канал.

"Логика президента Украины мне понятна: есть формула мира, которая базируется на международном праве. Мы готовы обсуждать все это, готовы к переговорному процессу. Но мы понимаем, что Россия является неадекватной страной, и ее можно принудить через план победы, где есть математически обоснованные инструменты принуждения, количественные показатели, идеологические показатели и так далее", - объяснил он.

По его словам, "принуждение должно идти по определенным параметрам, и тогда это будет иметь определенные последствия и реализацию".

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"Мы заставляем Россию, она понимает, что дальше - хуже; что цена войны будет становиться другой; что она не получит только результатов, которые хочет… А что такое просто формат присутствия России и каких-то переговоров через посредника? Безусловно, можно будет найти любые форматы. Но вопрос в другом - в понимании наших партнеров, что Россию не просто надо куда-то пригласить на переговоры, а что ее надо принудить к переговорному процессу", - добавил Подоляк.

План закончить войну "не позднее 2025 года" - заявление Зеленского

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на поле боя в Украине "создает возможность" предпринять шаги по прекращению войны "не позднее 2025 года".

"В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор - выбор решительных действий по прекращению войны не позднее 2025 года", - заявил он 9 октября на на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".

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