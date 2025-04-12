По его словам, теперь страны перешли к двусторонним отношениям по сравнению с глобальной политикой предыдущей власти США.

Новый посол США в Украине может стать более эффективным, чем предшественница Бриджит Бринк, об отставке которой стало известно ранее. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых громад".

Эксперт отметил, что от нового посла зависит не только трансляция политики Соединенных Штатов, но и эффективность взаимодействия с Украиной. По его словам, теперь страны перешли к двусторонним отношениям по сравнению с глобальной политикой предыдущей власти.

"Если новый посол будет доверенный Трампом и способен будет реализовать новую политику администрации, то он может оказаться значительно эффективнее, чем предыдущий посол госпожа Бринк. Она оставалась в рамках старой политики, которая не смогла адаптироваться к новым геополитическим изменениям в США", - пояснил Буряченко.

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Отставка Бриджит Бринк - детали

Вчера ряд СМИ сообщили о ее отстаке, а впоследствии Государственном департаменте США официально подтвердили информацию о том, что Бринк уходит с должности посла Соединенных Штатов Америки в Украине. Об этом рассказала пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс. На вопрос, оказывали ли на Бринк давление или давали указания не упоминать Россию в контексте атак на Украину, она ответила, что не знает ничего подобного.

В то же время корреспондент FT Кристофер Миллер со ссылкой на источники сообщил, что причиной увольнения Бринк стало ее несогласие с политикой администрации нового президента США, а также причины личного характера. По его данным, на нее оказывалось все большее давление администрацией США.

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