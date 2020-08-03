Стефанчук допустил вынесение вопроса об особом статусе Донбасса на референдум

При этом первый замглавы Верховной Рады подчеркнул, что речь об отделении территорий идти не может.

Вопрос о предоставлении оккупированному Донбассу "особого статуса" может быть вынесен на всеукраинский референдум.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в интервью журналу "Фокус".

Так, отвечая на вопрос, при каких условиях судьба Донбасса или Крыма может решаться путем вынесения вопроса об их "особом статусе" на референдум, он сказал: "На референдум может быть вынесен любой вопрос, который пожелает украинский народ. За исключением тех, что направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и, что важно, территориальной целостности страны, а также разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды. А еще - вопросов налогов, амнистии и органов правопорядка, суда".

При этом Стефанчук подчеркнул, что речь об отделении территорий идти не может.

"Важно понимать: на референдум выносится только один вопрос, его формулировка должна быть четкой, а ответ - либо "да", либо "нет", без вариантов", - добавил он.

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Стефанчук отметил, что "если вопросы, интересующие народ, требуют внесения изменений в Конституцию, их тоже надо решать и выносить на референдум, если понадобится".

Также отвечая на вопрос, может ли быть решение народа по результатам референдума консультативным, или оно обязательно для выполнения, первый вице-спикер отметил, что референдумы являются слишком дорогостоящими, и для "консультации с народом достаточно социологических опросов".

"Мы же создали формулу, по которой решение народа обязательно для выполнения органами государственной власти", - подчеркнул Стефанчук.

Как сообщал УНИАН, 3 июля издание Spiegel сообщило, что на переговорах советников лидеров стран "нормандского формата", проходивших в Берлине, российская сторона потребовала от Киева до 6 июля представить в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске проект изменений в Конституцию Украины, которые обеспечат в будущем особый статус отдельных районов Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это заявил, что никто от Украины ничего не может требовать.

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