Онищенко признали виновным в завладении государственными средствами на сумму более 740 млн грн.

За завладение государственными средствами на сумму более 740 млн грн народному депутату Украины VII созыва суд вынес приговор в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). При этом фамилия экс-нардепа не называется. Но в Центре противодействия коррупции (ЦПК) отметили, что речь идет об Александре Онищенко.

"15 и 12 лет лишения свободы с конфискацией - коллегия судей ВАКС (Высший антикоррупционный суд - УНИАН) объявила приговор народному депутату Украины VII созыва и его финансовому директору, обвиняемых в завладении государственными средствами на сумму более 740 млн грн при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом "Укргаздобыча"", - сообщили в САП.

Видео дня

В Центре противодействия коррупции отметили, что ВАКС вынес обвинительный приговор в отношении беглого экс-нардепа Александра Онищенко и его финансового директора Елены Павленко.

"Онищенко признали виновными сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. По совокупности преступлений ему назначили 15 лет заключения с конфискацией имущества и штрафом. Также его лишили права занимать определенные должности на 3 года после отбытия наказания", - сказано в сообщении.

По решению суда, Павленко назначили 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на 3 года.

В ЦПК напомнили, что речь идет об одной из самых масштабных коррупционных схем в истории Украины, организованной бывшим депутатом Онищенко. "Всего в этом деле статус обвиняемых или осужденных имеют около 30 человек. Обвинительный акт прокуроры САП направили в суд еще в феврале 2019 года. После скитаний по судам Киева дело попало в ВАКС. Судьи смогли изучить несколько сотен томов материалов, допросить свидетелей обвинения и исследовать все доказательства защиты", - сказано в сообщении.

Ранее ВАКС передал Главному управлению разведки $600 тыс., которые в 2016 году изъяли в рамках расследования "газового дела".

В ЦПК сообщили, что дело Онищенко рассматривалось заочно, потому что он давно сбежал из Украины.

Кто такой Александр Онищенко

Александр Онищенко - бывший депутат от "Партии регионов". В 2016 году Национальное антикоррупционное бюро объявило ему подозрение в нанесении ущерба госпредприятию "Укргаздобыча" на более 1,6 млрд грн из-за продажи газа по заниженным ценам.

В том же году Верховная Рада сняла с Онищенко неприкосновенность, а суд арестовал его имущество, но он успел сбежать за границу. Сначала Онищенко находился в Германии, где под стражей ждал экстрадиции в Украину. Немецкий суд в мае 2020 года отказал в экстрадиции, сославшись на то, что в этом случае "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах".

В январе 2021 года США внесли Онищенко в санкционный список за участие в "российской сети вмешательства в выборы президента США". В октябре того же года стало известно, что Онищенко получил гражданство РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: