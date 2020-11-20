Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предложил президенту Владимиру Зеленскому назначить новым послом Украины в США экс-министра финансов Оксану Маркарову.
Об этом он поотмил в Facebook.
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По словам Кулебы, нынешний посол Владимир Ельченко является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял.
«Кандидатуру нового посла на рассмотрение президента вносит министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой. Процедура ее оформления запущена, но традиционно занимает определенное время. Могу дать только один совет - судите о назначении по подписанному указу президента, а не публикациям в прессе», - подчеркнул министр.
*Оксана Маркарова возглавляла Министерство финансов Украины с 8 июня 2018 года до 4 марта 2020.
Ранее информацию о возможном назначении Маркаровой сообщило издание "Зеркало недели".
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