Марченко известен тем, что принимал участие в боевых действиях на востоке Украины после вторжения российских оккупантов в 2014 году.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Марченко председателем Одесской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе главы государства №90/2022 от 1 марта.

"Назначить Марченко Максима Михайловича председателем Одесской областной государственной администрации", - сказано в указе.

Марченко известен тем, что принимал участие в боевых действиях на востоке Украины после вторжения российских оккупантов в 2014 году.

Также сообщается, что другим своим указом №89/2022 президент уволил с должности главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого.

Вместе с тем Зеленский назначил Игоря Табурца председателем Черкасской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе главы государства №88/2022 от 1 марта.

"Назначить Табурца Игоря Ивановича председателем Черкасской областной государственной администрации", - сказано в указе.

Другим указом (№87/2022) президент уволил Александра Скичко с должности председателя Черкасской ОГА.

Игорь Табурец является профессиональным военным, имеет звание генерал-майора.

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