Украина призвала Германию противодействовать российской милитаризации оккупированного Крыма

В Берлине уверяют, что Киев может и впредь рассчитывать на поддержку территориальной целостности и суверенитета.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали Германию противодействовать российской милитаризации оккупированного Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой с послом ФРГ в Украине Анкой Фельдгузен.

В частности, Джапарова ознакомила собеседницу с ситуацией во временно оккупированном Крыму. Она отметила, что внимание международного сообщества должно быть уделено не только гуманитарной ситуации на полуострове, но и направлено на противодействие его милитаризации со стороны России, которая угрожает безопасности в регионе и Европе в целом.

Кроме того, другим важным направлением сотрудничества должно стать противодействие российской гибридной войне, в рамках которой осуществляются пропагандистские мероприятия. В этой связи Джапарова осудила поездки европейских политиков в т.ч. представителя ФРГ Гуннара Линдеманна, в оккупированный Крым для "мониторинга" хода голосования по внесению поправок в конституцию России и обратилась с просьбой официально отреагировать на этот визит.

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В ответ посол ФРГ подчеркнула, что немецкая позиция относительно поддержки территориальной целостности Украины остается неизменной. Германия не признает и не сотрудничает с оккупационными властями на полуострове и поддерживает международные санкции, введенные в результате оккупации Россией Крыма.

"Украина может и впредь рассчитывать на ФРГ в поддержке ее территориальной целостности и суверенитета", - заверила Фельдгузен.

Также Джапарова выразила надежду, что "украинский вопрос" будет в центре внимания председательства ФРГ в Совете Безопасности ООН и Совете ЕС, в том числе с целью распространения в мире информации об оккупации Крыма.

Она отметила важность возобновления практики регулярных консультаций на межминистерском и экспертном уровнях и вывода их на самый высокий уровень.

Джапарова также поблагодарила немецкую сторону за весомую финансовую и техническую помощь.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины выразило Российской Федерации решительный протест из-за использования Договора по открытому небу для легализации незаконной аннексии Крыма.

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