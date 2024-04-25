Недавно Британия объявила о крупнейшем пакете оборонной помощи на сумму полмиллиарда фунтов стерлингов.

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с канцлером казначейства Великобритании Джереми Хантом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. "Спасибо за самый большой пакет оборонной помощи от Великобритании на сумму полмиллиарда фунтов стерлингов", - подчеркнул Зеленский.

Также президент отметил, что на встрече уделили особое внимание санкционной политике. "Важно расширять ограничительные меры против России и делать невозможным обход санкций", - заявил Зеленский.

Также глава государства поблагодарил народ, правительство, премьер-министра и парламент Великобритании за поддержку Украины с первых дней российского вторжения. "Высоко ценим партнерство между нашими государствами", - добавил президент.

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский отметил решение Великобритании увеличить финансирование оборонных нужд правительства страны до 2,5% ВВП.

"Спасибо вам за такой шаг, за решение, которое не только будет способствовать помощи Украине в дальнейшем, но и усилит безопасность в Европе. Оно очень важно. Было бы хорошо, если бы и другие европейские государства увеличили свои расходы на оборону. Это бы существенно укрепило обороноспособность Европы перед лицом возможных вызовов", - отметил президент.

Зеленский также отметил, что во время войны для нашей страны чрезвычайно важна финансовая поддержка экономики со стороны Британии.

Помощь от Великобритании

Недавно Великобритания объявила о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине. В частности, дополнительное финансирование в размере 500 млн фунтов стерлингов, благодаря которому военная помощь Британии Украине в этом финансовом году составит 3 миллиарда фунтов стерлингов, будет использовано для быстрой доставки срочно необходимых боеприпасов, средств ПВО, беспилотников и инженерной поддержки.

В этот пакет вошли более 1600 ударных и зенитных ракет, а также дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow, более 400 транспортных средств, в том числе 160 защищенных мобильных машин "Хаски", 162 бронемашины и 78 вездеходов, 60 катеров, включая морские рейдовые суда и водолазные катера, а также морские пушки и другая помощь.

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