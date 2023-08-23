Португальский президент Марселу Ребелу де Соза прибыл в Киев впервые.

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев утром 23 августа для участия в завтрашнем праздновании Дня Независимости Украины.

О своем приезде в украинскую столицу литовский президент сообщил в соцсети. "Вернулся в Киев, чтобы отпраздновать День Независимости Украины вместе с братским украинским народом. Победа Украины уже близко! Литва будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется!", - прокомментировал свой визит Науседа.

Также в Киев сегодня приехал президент Португалии Марселу Ребелу де Соза. Президент Португалии уже посетил Бучу и почтил память погибших во время российской оккупации.

Португальский президент прибыл в украинскую столицу поездом вместе с министром иностранных дел Жоау Гомешом Кравинья. Относительно цели глава государства отметил, что она заключается в подтверждении португальского присутствия, поскольку ранее премьер-министр был здесь, председатель Ассамблеи был здесь, министр иностранных дел был несколько раз, а теперь приехал президент. "Португалия демонстрирует свою солидарность", - добавил президент страны, передает CNN Portugal.

Он уточнил, что также примет участие в торжествах по случаю 32-й годовщины Независимости Украины, считая, что "этот год является еще более особенным".

Науседа в Украине

Литовский президент часто посещает Украину и каждый раз заявляет о неизменной поддержке нашей страны. Например, в начале года президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гинатасом Науседой. Свой крайний визит в Киев Науседа совершал 28 июня.

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