Есть кандидатуры: Руслан Стефанчук, Яна Зинкевич и Алексей Гончаренко.

Верховная Рада завтра, 8 октября, будет голосовать за кандидатуры на должность председателя парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, голосование по данному вопросу перенесено на завтра, поскольку закончилось время сегодняшнего пленарного заседания.

На сегодняшнем заседании было предложено 5 кандидатов на должность председателя ВР, но двое из них – Ярослав Железняк, который был выдвинут частью фракции "Голос" и Гео Лерос (внефракционный), который был выдвинут народным депутатом Алексеем Гончаренко, сняли свои кандидатуры.

Поэтому остается 3 кандидата на должность – Руслан Стефанчук, кандидатура которого предложена фракцией "Слуга народа", Яна Зинкевич – которую предложила фракция "Европейская солидарность" и Алексей Гончаренко (фракция "ЕС"), кандидатуру которого предложил народный депутат Гео Лерос.

Читайте такжеРада "поздравила" Путина с 69-летием популярной песней о нем (видео)Кандидаты сегодня на заседании выступили с видением, какими они будут на этом посту. Также народные депутаты имели возможность высказаться относительно этих кандидатур. Но в связи с тем, что сегодня в соответствии с регламентом заседание длится до 15.00 с возможностью продлить его только на 15 минут, то в 15.15 председательствующая Елена Кондратюк закрыла сегодняшнее заседание. Она отметила, что парламент уже завтра будет определяться по данному вопросу.

Отставка Разумкова

Сегодня, 7 октября, 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Из фракции "Слуга народа" за такое решение проголосовали 215 депутатов, из группы "Доверие" - 18, из группы "Партия "За будущее" - 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" - 6 и 6 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - "За жизнь".

На брифинге после голосования Разумков, учитывая результаты, выразил мнение, что между "Слугой народа" и "Батькивщиной" возникла "новая коалиция".

Автор: Надя Пришляк