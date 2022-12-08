По словам французского президента, среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет растет количество заболеваний, передающихся половым путем.

Президент Франции Эммануэль Макрон начал в стране реформы, первая из которых - предоставить доступ молодым людям к бесплатной контрацепции.

По его словам, среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет растет количество заболеваний, передающихся половым путем.

Эта "маленькая революция профилактики" станет дополнением к другим будущим реформам, таким как бесплатная экстренная контрацепция для всех женщин, а не только для женщин до 26 лет. Также для тех, кто моложе 26 лет, будет введено бесплатное обследование без рецепта на другие инфекции, передающиеся половым путем, а не только на ВИЧ, написал Макрон у себя в Twitter.

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Ранее Макрон заявил, что Франция вступает в "период военной экономики" и будет наращивать вооружение.

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