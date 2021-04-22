Скандалы с участием Тищенко и Евгения Шевченко "слуги народа" обсудят на фракции.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардепы Николай Тищенко и Евгений Шевченко должны быть наказаны за громкие скандалы, которые произошли на днях из-за их действий.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

Арахамия отметил, что поведение двух нардепов обсудят на предстоящем заседании фракции. Комментируя нарушение Тищенко карантина, Арахамия отметил, что "этого делать нельзя".

"Надо, чтобы он добровольно, чтобы не нагружать систему наказаний, взял на себя максимальное наказание, предусмотренное законом, и заплатил в бюджет. Далее - чтобы он пошел и на такую ​​же сумму наказания, или вдвое больше, купил дроны, поехал на фронт и вручил ребятам. Пусть отрабатывает. Потому что, мне кажется, таким образом, как он делает, а потом еще в "Фейсбуке" отмазки пишет - такого не должно быть", - сказал глава фракции.

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Он также отреагировал на поездку в Минск другого "слуги народа" Евгения Шевченко, который встретился там с Александром Лукашенко. По словам Арахамии, Шевченко "не нарушил ничего с точки зрения закона".

"Но он взял на себя абсолютно несвойственную функцию - поехал к другому президенту. Мне вообще интересно, почему президент депутата принял? Может, он хотел показать, что его вообще кто-то воспринимает, потому что это депутат от партии власти. Он начал общаться с Лукашенко о геополитике, экономических отношениях, плане по Донбассу - вообще Шевченко к этому не имеет никакого отношения" - считает он.

Арахамия назвал поступок Шевченко большим нарушением, чем то, которое совершил Тищенко.

"Господин Тищенко должен нести административную и политическую ответственность. Что касается господина Шевченко - ну это вообще неприемлемо", - резюмировал он.

Вечеринка Тищенко: суть скандала

Нардеп от правящей "Слуги народа" Николай Тищенко снова отметился нарушением карантина. Депутат решил устроить пышную вечеринку в честь дня рождения своей жены Аллы Барановской.

По предварительной информации, она прошла в ресторане отеля Fairmont. Условия локдауна в Киеве запрещают работу ресторанов и отелей в любое время суток, кроме утреннего.

Один из помощников нардепа заявил, что празднование дня рождения жены Тищенко проходило дома у "слуги народа". Впрочем, журналистам удалось зафиксировать его машину возле гостиницы, где, предположительно, состоялась вечеринка.

По факту нарушения карантина полиция начала уголовное производство.

Сам Тищенко заявил, что карантин не нарушал.

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Автор: Юрий Годован