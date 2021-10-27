Ранее Верещук утверждала, что имеет амбиции возглавить Минобороны.

Нардепка от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая безуспешно боролась за кресло мэра Киева в октябре 2020 года, может возглавить министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает издание Левый берег со ссылкой на осведомленные источники.

В то же время действующего главу Минрегинтеграции Алексея Резникова планируют назначить на должность министра обороны.

Ожидается, что этот вопрос в понедельник обсудят на заседании фракции "Слуга народа", после чего о кадровых перестановках объявят официально.

Читайте такжеУкраинский омбудсмен завтра посетит СаакашвилиРанее сама Верещук, возглавляющая подкомитет Рады по вопросам нацбезопасности, намекала, что может пойти в руководители министерства обороны, отмечая свое военное образование. В свою очередь, глава "Слуги народа" Давид Арахамия не скрывал, что среди кандидатур есть женщины.

Сейчас МО возглавляет Андрей Таран, к которому, по словам "слуги", у власти есть немало претензий.

Информацию о возможных кадровых ротациях в правительстве распространили отдельные представители президентской фракции еще в августе.

Тогда журналисты выяснили, что Кабмин серьезно рассматривает отставки действующего министра юстиции Дениса Малюськи и главы МО Андрея Тарана.

В сентябре президент Владимир Зеленский заявил, что вероятная отставка нескольких министров рассматривается не из-за их личностей, а с учетом результатов их работы.

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Автор: Яна Ставская