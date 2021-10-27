Нардепка от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая безуспешно боролась за кресло мэра Киева в октябре 2020 года, может возглавить министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Об этом сообщает издание Левый берег со ссылкой на осведомленные источники.
В то же время действующего главу Минрегинтеграции Алексея Резникова планируют назначить на должность министра обороны.
Ожидается, что этот вопрос в понедельник обсудят на заседании фракции "Слуга народа", после чего о кадровых перестановках объявят официально.
Читайте такжеУкраинский омбудсмен завтра посетит СаакашвилиРанее сама Верещук, возглавляющая подкомитет Рады по вопросам нацбезопасности, намекала, что может пойти в руководители министерства обороны, отмечая свое военное образование. В свою очередь, глава "Слуги народа" Давид Арахамия не скрывал, что среди кандидатур есть женщины.
Сейчас МО возглавляет Андрей Таран, к которому, по словам "слуги", у власти есть немало претензий.
Информацию о возможных кадровых ротациях в правительстве распространили отдельные представители президентской фракции еще в августе.
Тогда журналисты выяснили, что Кабмин серьезно рассматривает отставки действующего министра юстиции Дениса Малюськи и главы МО Андрея Тарана.
В сентябре президент Владимир Зеленский заявил, что вероятная отставка нескольких министров рассматривается не из-за их личностей, а с учетом результатов их работы.
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