Суд оправдал трех чеченцев, которые избили экс-нардепа Мустафу Найема

Адвокаты планируют обжаловать это решение суда.

Шевченковский районный суд Киева оправдал трех мужчин, которые в апреле 2018 года в центре Киева совершили нападение на народного депутата VIII созыва Мустафу Найема.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

"Судья Шевченковского районного суда Голуб Оксана Анатольевна оправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича полностью", - отметил он.

По словам адвоката, есть основания полагать, что на этапе досудебного расследования был допущен ряд ошибок, которые негативно сказались на результатах судебного рассмотрения дела – относительно фиксации доказательств, документального оформления группы прокуроров и следователей, правовой квалификации.

Читайте такжеИзбиение нардепа Найема: участник драки получил водительские права уже после инцидента (документ)

Адвокат добавил, что решение суда планируют обжаловать в апелляционном суде после получения текста судебного решения.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля 2018 года в центре Киева автомобиль Найема был подрезан автомобилем Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время конфликта один из мужчин ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Найема госпитализировали и впоследствии прооперировали.

Правоохранители задержали по подозрению в нападении трех мужчин - двух граждан РФ и одного гражданина Украины. Им было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram