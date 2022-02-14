Они поздравили украинцев с Днем святого Валентина.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео со своей супругой Еленой.

Ролик он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

"Всем добрый вечер. 14 февраля 2022 года. Снимаем это видео с женой не просто так. Очень важно сейчас показать всем, что мы вместе. Мы дома. Мы в Украине", - написал президент.

Его супруга поздравила украинцев с Днем святого Валентина.

Читайте такжеУкраина четко знает численность и планы чужой армии на своих границах – Зеленский"Любите друг друга, любите Украину", - сказала Зеленская.

Напомним, что ранее президент объявил 16 февраля Днем единения.

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", - отметил он.

Также он заявил, что сейчас каждый проходит настоящий тест на гражданина Украины, и призвал вернуться тех, кто покинул страну.

Угроза нового вторжения России в Украину

Российская власть пошла на агрессию против Украины в 2014 году захватила Крым и вторглась на Донбасс. Ряд западных партнеров наказали РФ за агрессию санкциями.

Осенью 2021 года Россия обострила ситуацию на украинской границе, и в нашем государстве и на Западе заговорили об угрозе вторжения РФ.

В начале текущего года – 10 февраля – в Беларуси началась активная фаза российско-белорусских военных учений. Учения должны завершиться 20 числа.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что вдоль всей границы нашей страны со стороны РФ, Беларуси и оккупированных территорий находятся 140 тысяч военных.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов утверждал, что российских войск возле украинской границы недостаточно для воплощения в жизнь полномасштабного вторжения.

Власти США и Европейского Союза пообещали, что в случае нового вторжения в Украину против России введут серьезные санкции.