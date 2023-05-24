Министры обороны обеих стран обсудили приоритеты по вооружению Украины для достижения победы.

Министр обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес с рабочим визитом прибыл в Киев и передал послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Министерство обороны Украины, глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников встретился с Уоллесом в рамках его визита в Украину.

"Мы обсуждали натовскую перспективу Украины в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. В том числе видение Украины по стабилизации мира в Европе, используя формулу мира Президента Украины Владимира Зеленского", - сообщил Резников.

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Министры обороны обеих стран обсудили приоритеты по вооружению Украины для достижения победы.

"Особенно в отношении оружия, которое дает возможность наносить поражение врагу на дальних дистанциях, такого как Storm Shadow", - Резников.

Он поблагодарил Британию за поддержку Украины с первого дня широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

"Мы поговорили о продолжении подготовки наших военнослужащих на британской территории, о главных приоритетах и акцентах в отношении этих тренировок. У нас была возможность пожать руки пилотам, которые учились в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow", - рассказал Резников.

В свою очередь, Уоллес заявил, что президент РФ Владимир Путин должен осознать, что он не сможет одержать победу в развязанной им войне, а поддержка Украины партнерами будет оставаться непоколебимой.

"Президент Путин должен осознать, что он не может выиграть эту незаконную войну которую он развязал, несмотря на то сколько он отправит на смерть российских солдат ради своего эго и имперских амбиций. Он не добьется успеха, а международное сообщество станет только сильнее в противостоянии этой агрессии", - заявил Уоллес.

Британский министр подчеркнул, что право Украины на самооборону, которое ей предоставлено Уставом ООН, является безоговорочным.

Также Уоллес подчеркнул, что международное право касается всех и не может действовать на кого-то отдельно.

"Сейчас Россия начинает осознавать, что союзники Украины будут вместе с ней в ее праве на самооборону и будут помогать Украине всеми возможными видами вооружения, начиная с противотанковых ракет и завершая танками, Storm Shadow, и уже сейчас - F-16", - добавил Уоллес.

Он подчеркнул, что партнеры будут всегда стоять бок о бок с Украиной не только в отпоре агрессии, но и после войны.

Storm Shadow для Украины

Как сообщал УНИАН, 11 мая Бен Уоллес объявил о передаче ВСУ дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Он заявил, что ракеты используют только на "суверенной территории Украины".

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