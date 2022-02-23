В МИД заявили, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали украинских граждан немедленно покинуть территорию Российской Федерации и не ехать в эту страну.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей оказания консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию", - сказано в заявлении.

В МИД подчеркнули, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации.

В МИД сообщили контактные данные зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории Российской Федерации:

Посольство Украины в Российской Федерации (тел.: +7 919 768 77 96; электронная почта: [email protected], [email protected]).

Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге (тел.: +7 921 304 05 72; электронная почта: [email protected]).

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; электронная почта: [email protected]).

Консульство Украины в Екатеринбурге (тел.: +7 953 0000207; электронная почта: [email protected]).

Консульство Украины в Новосибирске (тел.: +7 913 379 12 93; электронная почта: [email protected]).

Угроза полномасштабного вторжения России

У границ Украины все еще находится почти 200 тысяч российских военных. Согласно данным СМИ, их количество в течение последних недель только увеличилось вопреки заявлениям МО РФ о якобы отводе сил к местам постоянной дислокации.

Кроме того, в последние недели заметно обострилась ситуация на Донбассе. Провокации со стороны наемников Кремля участились после заявления Путина о признании "ЛДНР".

РФ уже официально согласовала использование регулярной армии за рубежом, то есть нескрываемую переброску войск РФ в ОРДЛО.

22 февраля Путин уточнил, что признает "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, что может быть сигналом готовности россиян к силовому захвату подконтрольных Украине территорий.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден, комментируя последние новости вокруг российско-украинского кризиса, отметил, что Вашингтон до сих пор верит в полномасштабную атаку РФ против Украины.

Президент США отметил, что "российские силы сохраняют силы в Беларуси для атаки на Украину с севера, включая военную авиацию и наступательные ракетные системы".

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