Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины из-за якобы подготовки удара по территории Беларуси.
Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
В частности, вечером 8 октября в МИД Беларуси был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота.
"В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Беларуси", - отмечается в заявлении.
"Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может быть частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и последующему обвинению Украины", - заявили в МИД.
При этом, украинское внешнеполитическое ведомство призывает белорусский народ не поддаваться на провокации.
"Украина никогда не посягала на чужие территории. Мы четко придерживаемся основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН", - сказано в заявлении.
"Власть в Беларуси должна перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины", - подчеркнули в МИД.
Ситуация на границе с Беларусью: детали
Как сообщал УНИАН, 6 октября спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что сейчас на границе со стороны Беларуси не зафиксировано ударных группировок и диверсионных групп.
Также есть сообщения о том, что Россия доставила в Беларусь иранские дроны-камикадзе для атак на западные регионы Украины.