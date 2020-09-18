Пандемия коронавируса, скорее всего, не повлияет на украинские выборы, а их результат вполне предсказуем, однако, некоторые загадки до сих пор остаются.

Украина готовится провести общенациональные местные выборы 25 октября, второй тур которых должен состояться через три недели после этой даты. Между тем, страна переживает возможное начало второй волны COVID-19. А война с Россией на Донбассе до сих пор не закончилась.

Читайте такжеВ Раде поссорились из-за "крыс", которые "завелись в монобольшинстве" и приняли постановление о выборахУчитывая все это, уже сейчас можно сделать пять предсказаний относительно будущих украинских выборов. Об этом в статье для Atlantic Council пишет глава компании Wooden Horse Strategies Брайан Меффорд.

Во-первых эти выборы точно состоятся, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом. Администрация президента Владимира Зеленского хочет показать международному сообществу, что украинская демократия здорова. И проведение демократических выборов играет ключевую роль в достижении этой цели. Несмотря на то, что количество ежедневных новых случаев COVID-19 в Украине постепенно растет, уровень смертности от болезни остается относительно низкой. Вдобавок, Центральная избирательная комиссия активно работает над подготовкой членов избирательных участков, чтобы провести выборы безопасно.

Черногория, несмотря на один из самых высоких уровней заболеваемости COVID-19 в Европе, смогла успешно провести выборы 30 августа. При этом было надлежащее соблюдение социального дистанцирования. А на местах были все необходимые защитные средства. Если самый маленький член НАТО может провести выборы во время волны COVID-19, тогда Украина, которая стремится присоединиться к альянсу, тоже сможет найти способ провести их согласно плану.

Во-вторых Донбасс остается проблемой из-за российской агрессии. Но выборы на подконтрольных Киеву территориях пройдут, как положено. Для администрации Зеленского важно продемонстрировать, что ситуация с безопасностью на Донбассе улучшается. Несмотря на то, что предыдущая администрация провела две избирательные кампании на фоне активного противостояния в восточном украинском регионе, Зеленский не может позволить себе провал на этом фронте. В худшем случае в нескольких городах выборы могут быть временно отложены. Но большая часть неоккупированного востока Украины проведет выборы вместе со всей страной.

Читайте такжеНовый опрос показал электоральные симпатии украинцевВ-третьих правящая партия "Слуга Народа" получит больше всего голосов и мест в местных советах. Собственно, за все время независимости Украины так было всегда. Вопрос лишь в том, что насколько большой будет эта поддержка. Если процесс местных выборов действительно был "перезагружен" так, как того хотела команда Зеленского еще в прошлом году, тогда поддержка будет сильной. Однако, автор обращает внимание и на то, что, согласно опросам, 70% украинцев считают, что страна движется "в неправильном направлении". А популярность президента уже не такая, как была раньше.

Новая избирательная система укрепляет политические партии. И "Слуга народа" получит от этого наибольшую выгоду во время выборов. Вместе с тем, она усилила также и две главные оппозиционные партии: "Европейскую солидарность" экс-президента Петра Порошенко и лояльную к Кремлю "Оппозиционную платформу - По жизнь".

Четвертое предсказание - действующие мэры большинства крупных городов останутся на своих должностях. Довольно иронично, что после года изменений, в течение которого произошло радикальное переформатирование украинского политического ландшафта после президентских и парламентских выборов, 2020-й может стать годом действующих чиновников. Вопрос только в том, что смогут ли мэры больших городов победить без второго тура. По мнению автора, большинству из них придется побороться за свои кресла.

Читайте такжеГлава Нацполиции указал на "мощный фактор" для махинаций во время местных выборовИнтересно то, что ни один из мэров украинских мегаполисов не принадлежит к партии "Слуга народа". Вместо этого они баллотируются вместе со своими небольшими региональными партиями. Конечно, это не значит, что победа правящей партии в крупных городах исключена. Но на данный момент она кажется маловероятной.

Пятое предсказание говорит, что из-за слабых шансов "Слуги народа" в крупных городах, Украину, скорее всего, ждут перестановки в правительстве перед выборами. Можно ожидать, что нескольких министров уволят. Хотя не исключена и отставка всего правительства. Но это вряд ли изменит результаты голосований.

Местные выборы касаются локальных проблем. И то, кто занял министерские кресла в Киеве, вряд ли повлияет на ситуацию в украинских крупных городах. Особенно если кадровые изменения в правительстве произойдут почти перед самым днем голосования.

Местные выборы в Украине в условиях пандемии COVID-19

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

13 сентября член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый заявил, что отнесение административной единицы к «красной» зоне эпидемической опасности не является основанием для отмены выборов на этой территории.

Также Кабмин утвердил правила голосования во время карантина: личные ручки, дистанция, регулярная дезинфекция.

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Перевод: Лесь Дымань