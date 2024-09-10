Третья страна, где наибольшее количество украинцев, - Чехия, отметил премьер.

В начале войны вернуться в Украину хотели 95% граждан, которые были вынуждены выехать за границу, а по состоянию на сегодня - это менее 80%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции сегодня в Киеве. По его словам, из 7,5 млн граждан, которые выехали, по состоянию на сегодня около 900 тысяч украинцев находятся в Польше, около 1,3 млн - в Германии.

"Все остальные рассредоточены. Третьей страной, где наибольшее количество украинцев, является Чехия... Согласно опросу, в начале войны более 95% украинцев изъявили желание вернуться. Сегодня, к сожалению, война длится долго. Произошла адаптация украинцев, адаптация детей, ассимиляция. Сегодня уже менее 80% украинцев готовы вернуться домой", - заявил он.

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Шмыгаль также отметил, они ждут соответствующих условий безопасности, решения вопросов с наличием жилья и работы. "Над этим нужно работать. И, собственно, в этом будет задача Министерства возвращения украинцев", - добавил премьер-министр.

Важные новости Украины - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, в августе президент Владимир Зеленский анонсировал создание "Министерства украинского единства". Он отметил необходимость модернизировать государственные институты так, чтобы они отвечали современной задаче единения всех украинцев.

Народный депутат Украины Евгения Кравчук заявила, что министерство планируют создать до конца года. По ее словам, идея создания нового министерства является актуальной.

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