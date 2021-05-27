Наталья Протасевич опровергла информацию, что ее сын принимал якобы непосредственное участие в войне на Донбассе.

Мать задержанного белорусского оппозиционера Наталья Протасевич заявила, что все показания из ее сына Романа выбивают пыткой.

Об этом она рассказала в интервью изданию Подъем.

Женщина отметила, что на Донбассе Протасевич был только в роли журналиста.

"Он всегда освещал правду, рассказывал, что творится, болезненно относился ко всякой несправедливости", – рассказала она.

Читайте такжеСоздатель NEXTA испугался за свою жизнь и призвал на помощь ПольшуНаталья Протасевич убеждена, что перед записью видео Романа пытали.

"У него очень большие проблемы со здоровьем с детства, но я не буду говорить о диагнозе. То, что они выбивают, – я просто знаю. Но он сильный парень, и будет держаться до конца, насколько хватит здоровья", – считает женщина.

Также мать оппозиционера отметила, что до сих пор не знает, где удерживают ее сына.

"Игнорируют адвоката, не допускают. То говорят, что он в СИЗО №1, а когда адвокат приходит туда, тут же говорят, что его там нет. Никаких передач, никакой работы с адвокатами – ничего нет", – пояснила Наталья.

Романа Протасевича задержали вместе с девушкой во время экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту "Минск". Уже вскоре КГБ слил в сеть ролик с допросом журналиста со странными пятнами на лице.

Парень ранее был главным редактором крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA, что освещает политические события в Беларуси, а по специальности – журналист.

В ноябре 2020 года Протасевича вместе с другим основателем NEXTA Степаном Путило объявили в розыск, перед этим против них в Беларуси возбудили дело об организации массовых беспорядков.

На днях российские СМИ распространили информацию о непосредственном участии Протасевича в войне на Донбассе со стороны Украины в батальоне "Азов". В ответ окружение парня обвинения белорусских силовиков и пропагандистов отвергло. В свою очередь, лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий уточнил, что белорус исполнял на фронте исключительно журналистские обязанности.

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Автор: Яна Ставская