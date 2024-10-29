Марьяна Беца является карьерным дипломатом и работает на дипломатической службе с 2001 года.

Бывшего пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины и посла в Эстонии Марьяну Бецу правительство назначило заместителем главы внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги.

Об этом представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram.

"Назначена Беца Марьяна Александровна заместителем министра иностранных дел Украины", - сообщил Мельничук.

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Как известно, 17 марта 2023 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Бецу с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Эстонской Республике. Эту должность она занимала с 13 сентября 2018 года.

Беца родилась 1 января 1978 года в Киеве. В 1999 году с отличием окончила Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, магистр международного права, переводчик английского языка.

На дипломатической службе в МИД с 2001 года. В 2001-2005 и 2009-2012 годах она работала на дипломатических должностях в Договорно-правовом департаменте МИД Украины.

Также Беца с 2005 по 2009 год работала в посольстве Украины в Королевстве Нидерланды, а с 2012 по июнь 2015 года - в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене (вопрос ОБСЕ).

На должности пресс-секретаря МИД находилась в 2015-2018 годах.

Кадровые изменения в МИД

По представлению президента Владимира Зеленского должность главы МИД занял Андрей Сибига. За это решение проголосовали 258 народных депутатов. Он в 2016-2021 годах был послом Украины в Турецкой Республике. В 2021- 2024 - заместителем руководителя Офиса президента.

Сибига обещает в корне изменить политику государства в отношении украинцев за рубежом. Во время рассмотрения вопроса о его назначении он сообщил, что сейчас за рубежом находится более 7,5 миллионов украинцев.

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