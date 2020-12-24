Трамп помиловал и смягчил приговоры 29 осужденным.

В среду вечером Дональд Трамп объявил о 26 помилованиях для высокопоставленных лиц, осужденных за коррупцию, сексуальные домогательства и др. Среди них есть и фигуранты громких дел, в частности экс-руководитель его избирательного штаба Пол Манафорт.

Об этом сообщает CNN.

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Журналисты отметили, что помилование уже входит в привычку Трампа. Его так называемое милосердие касается прежде всего лояльных к нему лиц.

Манафорт провел в тюрьме около двух лет за банковское и налоговое мошенничество, незаконное иностранное лоббирование. Затем его отпустили из-за пандемии коронавируса под домашний арест.

Кого еще помиловали

Еще один помилованный – давний советник, политконсультант и лоббист Роджер Стоун. Его осудили за ложные показания в Конгрессе, в частности насчет связей с сайтом WikiLeaks, где обнародовали материалы против соперницы Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. В перечне помилованных также фигурирует Чарльз Кушнер, он – сват Трампа.

Трамп помиловал и смягчил приговоры 29 осужденным.

Манафорт и Украина: что известно

До того как присоединиться к избирательной команде Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт работал в Украине на правительство пророссийского президента. Но режим его клиентов был свергнут во время протестов в 2014 году.

Дело Манафорта было частью расследования спецпрокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в пользу Трампа.

Манафорту предъявлено обвинение в отмывании средств, полученных в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен Януковича.

В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, говорилось, что Манафорт и его экс-бизнес-партнер Гейтс за сотрудничество с окружением Януковича получили десятки миллионов долларов. В частности в 2006-2015 годах они выступали как незарегистрированные агенты правительства Украины, Партии регионов и "Оппозиционного блока".

После того как суд присяжных в США признал вину американца, украинский генпрокурор Юрий Луценко открыл уголовные расследования против бывших его спонсоров в Украине. По его словам, проблема в том, что они платили Манафорту, пока были на государственной службе. А это может противоречить законам, которые запрещают вести частный бизнес госслужащими. Среди тех, кого может касаться расследование, Луценко назвал олигарха Рината Ахметова, который был депутатом Верховной Рады, когда платил Манафорту.

В 2017 году правительство Украины остановило все расследования на фоне переговоров с администрацией Дональда Трампа о передаче противотанковых ракет для украинской армии, которая ведет борьбу против российских атак.

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Автор: Яна Ставская