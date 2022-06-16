Французский президент анонсировал "очень сложные недели".

Президент Франции Эммануэль Макрон после приезда в Киев заявил, что сегодня вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, премьером Италии Марио Драги и украинским коллегой Владимиром Зеленским посетят "место военных действий, где были совершены массовые убийства" - Ирпень.

Об этом пишет France 24.

Прямо на киевском вокзале Макрон заявил, что приехал в Украину, "чтобы говорить как о настоящем, так и о будущем, поскольку ближайшие недели, как мы знаем, будут очень сложными".

"Это послание о европейском единстве, адресованное украинцам и украинкам, о поддержке", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Макрон, Шольц и Драги на поезде приехали в Киев. К ним также намерен присоединиться президент Румынии Клаус Йоханнис.

По данным Reuters, на организацию этого совместного визита ушло несколько недель. Лидеры трех стран ЕС намерены преодолеть критику в Украине за их реакцию на полномасштабное вторжение РФ.

Примечательно, что начало визита европейских лидеров совпало с воздушной тревогой в Киеве и большинстве областей Украины.