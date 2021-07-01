При этом он считает, что "украинский народ ни в чем не виноват".

Александр Лукашенко считает, что государственный суверенитет Украины якобы "тает".

Об этом он заявил на форуме регионов России и Беларуси.

"Благодарю всех россиян за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Беларуси… Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. Пусть простят нас южане, так уж случилось", - отметил он.

При этом он считает, что "украинский народ ни в чем не виноват".

"Это наш братский народ, мы всегда были и будем вместе. Но что поделать, когда руководство нашей братской Украины пошло другим путем", - добавил Лукашенко.

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Автор: Денис Прядко