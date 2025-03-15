Представитель ведомства назвал белорусского диктатора "тараканом".

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко, который недавно сделал оскорбительное заявление в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий ответил Лукашенко, опубликовав соответствующее сообщение в социальной сети Х.

Тихий заявил, что оскорбления в адрес президента Украины недопустимы, и указал на причастность Лукашенко к агрессии против Украины. Также спикер назвал Лукашенко "тараканом".

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"Оскорбления в адрес главы Украинского государства недопустимы, особенно от соучастника преступления агрессии против Украины. Кроме того, переход в сферу энтомологии точно не пойдет на пользу таракану", - написал Тихий.

Что известно о заявлении Лукашенко относительно Зеленского

14 марта Лукашенко сделал ряд новых заявлений о войне в Украине и переговорах с Россией в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

Когда Скабеева спросила Лукашенко о его отношении к Зеленскому, напомнив, как весной 2023 года он назвал его "гнидой", диктатор сказал: "Володя как сын мне был, но поступил как гнида".

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